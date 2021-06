Unpli, vertice in Regione. Lucido: il futuro del turismo sono le Pro Loco Il presidente commenta quanto deciso nell'incontro e precisa: pro loco da tutelare

Turismo e ripartenza, vertice Unpli-Regione, con l'Assessore Regionale al Turismo, Prof. Felice Casucci.

Hanno partecipato, oltre al Presidente Regionale Tony Lucido, la Giunta Esecutiva dell’UNPLI Campania, i Presidenti Provinciali: Giuseppe Silvestri, Renzo Mazzeo, Maria Fiore, Luigi Barbati, Marcello Nardiello, il Consigliere Nazionale Mario De Julis, la Segretaria Regionale Ramona Del Priore, Domenico Pisano Consulente.

"In primo luogo l’Assessore Casucci, ha voluto rappresentare ai partecipanti il suo apprezzamento per il contributo dato dalle Pro Loco e dall'UNPLI, nella promozione turistica, culturale e sociale della Regione Campania. Il Prof. Casucci, si è anche complimentato per le proposte dell'UNPLI Campania formulate per iscritto rispetto al Piano Turismo 2021 della Regione, ritenendo alcune di queste molto qualificanti e praticabili, solo qualcuna, pur meritando l'apprezzamento per le vigenti disposizioni legislative, manifesta qualche difficoltà attuativa, applicativa - spiega nella nota stampa il presidente Lucido -.

All' Assessore è stato rappresentato il disagio, il disappunto, delle Pro Loco Campane per il ritardo nell'erogazione dei contributi, in alcuni casi addirittura da circa 5 anni.

È stato anche riferita l'incomprensione per l'atteggiamento che, per certi versi potrebbe sembrare vessatorio, rispetto alle Pro Loco, messo in campo da qualche tempo, con continue e ripetute richieste di documenti già varie volte presentati, con toni a dir poco non rispettosi del grande e generoso impegno delle Pro Loco Campane. Si è fatto rilevare, oltre all'apprezzamento per aver accolto le richieste di rinvio dei termini delle scadenze previste dalla L.R. 18/14, si è anche evidenziato però l'incredibile clausola del Regolamento, in merito all'oscillazione tra preventivo e consuntivo, che se superiore al 9%, potrebbe causare, per tantissime Pro Loco, la perdita del contributo. Ma ancora di più l’improponibilità del metodo inserito nei regolamenti, rispetto all’attività delle Pro Loco, che non sono "società finanziarie o d'investimento”, non producono o commerciano prodotti, ma promuovono valori, suggestioni, cultura, identità, appartenenza tradizioni, turismo. Quindi l'invito all'Assessore, alla politica, a recuperare protagonismo e avviare procedure per una rapida revisione del Regolamento stesso. È stato fatto rilevare anche l'errato comportamento, quello nel voler applicare norme, disposizioni regolamentari di recente emendate ed approvate, con valenza retroattiva. Insomma, tanti gli argomenti trattati, tutti nell'interesse delle Pro Loco - spiega Lucido -. È stati da tutti gli intervenuti apprezzato l’atteggiamento dell’Assessore, che si è posto con comprensione, se non con condivisione, all'ascolto delle problematiche del momento, delle Pro Loco, per alcune di queste egli avvierà da subito azioni di verifica e di cambiamento, per altre ha chiesto, a breve termine, un promemoria per diretti interventi. Ci si è riservati di rincontrarsi a breve per aggiornamenti sulle tematiche poste.

L’UNPLI Campania, con forza e determinazione, ha continuato l'azione iniziata con un nuovo corso avviato con l’elezione dei nuovi organi regionali, di pretesa di rispetto per le Pro Loco, per quanti ogni giorno dedicano impegno, attenzione, sacrifici, fantasia e denaro per i propri territori, città, paesi e borghi!

Il Presidente Regionale ed i partecipanti tutti hanno espresso il vivo compiacimento per quanto ogni Pro Loco, nonostante le difficoltà sta facendo per la promozione dei luoghi, del territorio e dei borghi, delle tradizioni e della cultura per il turismo di prossimità". Conclude Lucido.