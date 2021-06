Prezioso Casa, tornano gli Open Days: i prezzi più convenienti dell'anno L'iniziativa da sabato 12 a domenica 20 giugno

Che il conto alla rovescia abbia inizio. Da sabato 12 a domenica 20 giugno tornano da Prezioso Casa gli attesissimi Open Days, ovvero un’intera settimana con i prezzi più convenienti dell’anno.

Nei tre punti vendita del centro arredamenti numero uno in Europa tutti i prodotti, anche quelli da progettare, hanno un prezzo davvero esclusivo. Ma non finisce qui poiché, oltre alle tantissime novità – alcune in esclusiva nazionale – l’azienda diretta Gaetano Ambrosca riserva ai suoi clienti tredici imperdibili promozioni.

«Siamo pronti» dichiara il presidente di Prezioso Casa «ad accogliere i clienti e supportarli, con la professionalità di sempre e con un rinnovato entusiasmo, nella scelta degli ambienti che caratterizzeranno la loro nuova abitazione. Al di là della convenienza, ci teniamo a far arrivare un messaggio: gli Open Days sono un’opportunità».

A proposito di opportunità, ecco una serie di promozioni legate, ad esempio, all’acquisto di una cucina con Stosa e Veneta – partner storici del nostro brand – pronte a regalare elettrodomestici di ultima generazioni oppure un portatile per dedicarsi allo smart working. Una su tutte, la Promo Start: sull’acquisto di un arredamento completo, ricevi: Tv da 55 pollici LG, Frigorifero da 75 Whirlpool, Lavastoviglie Whirlpool, Lavatrice o asciugatrice Aqualtis.

Già perché il concetto di casa si evolve, come sottolineato dal visual merchandiser Roberto Fusco. «Non ci limitiamo a far emozionare il cliente, ma lo proiettiamo all’interno di un’abitazione. Ogni spazio espositivo del nostro showroom è concepito in questo modo. Una casa smart, al passo coi tempi, nella quale il dialogo tra ambienti è fondamentale».

A proposito di dialogo, l’edizione 2021 degli Open Days avrà una forte valenza social.

«Desideriamo condividere» dichiara il direttore marketing Pino Valito «questa attività per far sentire il cliente realmente al centro del nostro progetto. Gli Open Days sono un momento importante per il nostro brand, un autentico giro di boa che ci permetterà di guardare al futuro e farlo in compagnia di chi ci ha scelto per arredare casa».

Non resta, quindi, che impostare il navigatore e scegliere una delle tre destinazioni: Avellino, Salerno o Castel Volturno, magari prenotando una consulenza sul sito www.preziosocasa.it saltando così la fila.

Che il conto alla rovescia abbia inizio: Prezioso Casa, il centro arredamenti numero uno in Europa è sempre più vicino a… tutti.