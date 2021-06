Allarme aumento materie prime: effetti, prospettive e come tutelarsi Evento Confindustria Avellino in programma mercoledì 7 luglio alle ore 15.00

Allarme aumento materie prime: effetti, prospettive e come tutelarsi. E' il titolo dell'evento di Confindustria Avellino in programma mercoledì 7 luglio ad Avellino a pertire dalle ore 15.00. Prenderanno parte al seminario docenti ed economisti. Il programma prevede i saluti di Massimo Iapicca presidente piccola industria Confindustria Avellino. Interventi affidati a Ciro Rapacciuolo, responsabile congiuntura e previsioni centro studi Confindustria, Francesco Di Ciommo, professore ordinario di diritto privato Luiss Guido Carli e Alessandro Lenoci, direttore commerciale Imprese, direzione regionale intesa Sanpaolo. Al centro dell'attenzione l'aumento dei prezzi delle materie prime e gli strumenti a disposizione dell'economia locale per scongiurare una pesante crisi.