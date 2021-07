Trasporti e Rifiuti, focus della Fit-Cisl sulle vertenze Appuntamento l'8 luglio all'Hotel De La Ville

La Fit Cisl accende un riflettore sul settore Trasporti e Rifiuti, con annesse criticità, nell'appuntamento in programma per il prossimo 8 luglio 2021 alle ore 10 presso l’Hotel De la Ville ‘Sala Lilla’. In una conferenza stampa saranno analizzate le diverse vertenze ancora aperte sul nostro territorio nel settore. Interverranno il Segretario Generale Fit Cisl Campania Alfonso Langella e il Segretario Generale Fit Cisl Avellino Francesco Codella.