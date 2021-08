Mercato di notte a Campo Genova: "Sabato shopping sotto le stelle" Innocente: un'occasione per lavorare al rilancio

Shopping di notte a Campo Genova per rilanciare il Mercato bisettimanale. Sabato notte dalle 18 a mezzanotte stand aperti e sconti spinti per provare a risollevare gli incassi dopo una estate da dimenticare.

E’ fuga dal mercato sono sempre di più gli ambulanti che stanno abbandonando l’area. “Ma questa è una occasione preziosa per rilanciare una tradizione antica, una occasione di incasso per noi esercenti alle prese con la crisi, dopo mesi e mesi di coronavirus - spiega Giuseppe Innocente -“. (Alle ore 14 su Pttochannel tv canale 696 l'intervista a Giuseppe Innocente, nel tg news regionale, ndr)

E presto saranno pronte le richieste di risarcimento in danno del comune per gli oltre 11 mesi di chiusura della Fiera complice anche la delocalizzazione del terminal dei bus a piazzale dei Pini. Tra lockdown, pandemia, crisi e trasloco dei pullman il Mercato di Avellino ha subito una lunga battuta d’arresto. “Dobbiamo lavorare per tutelare quello che è un patrimonio storico di Avellino Capoluogo: il suo mercato - spiega Innocente -. Ci auguriamo che il mercato di notte possa essere una soluzione utile”.

E per questo lungo fine settimana Campo Genova diventa la Smile Arena del Ferragosto Avellinese. Nell’area domani sera ci saranno i celebri Youtuber Dinsieme, Venerdì toccherà a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Stefano Di Martino.