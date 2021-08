Garanzia Giovani, 115 tirocini richiesti da Irpiniambiente Rivolto ai giovani disoccupati tra 16 e 35 anni

Irpiniambiente SpA ha aderito al programma europeo Garanzia Giovani Campania. Garanzia Giovani è il programma attivato dalla Commissione europea a favore degli Stati membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%. E’ rivolto a giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni (non ancora compiuti) e ha come obiettivo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’attivazione di tirocini formativi retribuiti. Sarà la società Dadif ad effettuare le selezioni dei profili richiesti da Irpiniambiente.

La durata dei tirocini è di 6 mesi. I profili richiesti dalla società sono 115 di cui:

- 80 operatori ecologici

- 4 ingegneria Ambientale

- 3 biologi

- 10 legale – amministrativo

- 2 economia

- 2 scienze della comunicazione e marketing

- 2 ingegneria per la sicurezza

- 2 infermieri

- 2 geometri

- 2 addetti logistica

- 3 ingegneria gestionale

- 1 chimica dei rifiuti

- 1 waste manager supporto gestione rifiuti

- 1 scienze psicologiche

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani NEET o NON NEET in possesso dei seguenti requisiti: disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019); cioè coloro i quali, di età compresa tra i 16 anni e i 29 anni (non ancora compiuti), risultano al momento dell’iscrizione, disoccupati, non iscritti a scuola né all’università e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale Se di età compresa tra i 30 (30 anni e 1 giorno) e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) e/o iscritti ad un corso di studi o formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2021. Per partecipare è necessario collegarsi al seguente indirizzo web: https://cliclavoro.lavorocampania.it/, iscriversi al programma Garanzia Giovani Campania che si trova nella home e, per candidarsi ai tirocini attivati presso Irpiniambiente, ricercare le offerte di lavoro inserendo la sede dell’azienda (Avellino) e il profilo professionale d’interesse.

Irpiniambiente non riceve candidature e non effettua selezione. Ogni eventuale ulteriore informazione deve essere richiesta a: DA.DIF. CONSULTING S.R.L.

Tel. 0825.1914261 - aplavellino@dadif.com