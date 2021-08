Gal Irpinia-Sannio, Frattolillo nuovo presidente Eletto all'unanimità

Si è tenuta venerdì 27 agosto la riunione di insediamento del nuovo Consiglio d’Amministrazione del Gal Irpinia Sannio, composto per la componente pubblica da Carlo Grillo, per il Comune di Chianche, Antonio Ferullo, per il Comune di Parolise, Giulio Urciuoli, per il Comune di Manocalzati, per la componente privata da Angelo Frattolillo, per Confagricoltura Avellino, Antonio Cipriano, per Casartigiani Avellino, Pasqualina Carbone, per l’azienda omonima e Gian Marco Iantosca, per la Pro Loco Candida.

Il Consiglio, dopo gli adempimenti di rito, ha provveduto a nominare, all’unanimità, Angelo Frattolillo, alla carica di Presidente.

L’area di intervento del GAL Irpinia Sannio, che ha la sede operativa in Montella, in funzione dei comuni aderenti al partenariato, si estende dal Comune di Calitri (AV) a quello di Ceppaloni (BN), tra i corridoi ecologici fluviali dell’Ofanto, del Calore e del Sabato, attraverso la Valle D’Ansanto e i Monti Picentini.

In una prima dichiarazione a caldo, il neo presidente Angelo Frattolillo ha ringraziato i nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione del Gal per la fiducia accordatagli, dicendosi certo che saprà ricambiarla al meglio. “Intendo, inoltre, augurare buon lavoro a tutti i neo consiglieri del Gal Irpinia Sannio, che non faranno mancare il loro necessario apporto all’attività del Gal.

Un sentito ringraziamento va al Presidente uscente, Rino Buonopane, che ha guidato con perizia il Gal sin dalla sua costituzione. - ha dichiarato Frattolillo -. Metterò a disposizione del Consorzio tutta la mia capacità e competenza, in continuità con la precedente gestione, in direzione di uno sviluppo rurale integrato tra le diverse realtà socio-economiche che insistono sul territorio, in un momento storico decisivo per la ripresa delle aziende dopo il dramma della pandemia” – ha concluso Frattolillo.

Confagricoltura Avellino si complimenta con il suo Presidente per l’importante incarico ricevuto che, ne siamo certi, svolgerà con impegno e passione, e che sarà sicuramente foriero di successi per l’attività del Gal e per le tante imprese agricole del territorio.