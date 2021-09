Infermieri, Rosapane (Nursind): "Basta con i precari usa e getta al Moscati" Il sindacato accusa

"Apprendiamo con rammarico il rinnovo dei contratti di 130 infermieri precari del Moscati fino al 31 ottobre 2021. Succede purtroppo anche questo , ci sono aziende Ospedaliere e sanitarie della Campania che rinnovano i contratti mese per mese mentre in altre regioni per gli operatori sanitari a tempo determinato sono stati previsti rinnovi per 36 mesi". Così Michele Rosapane Nursind Avellino in una nota stampa.

"In altre regioni però hanno fatto programmazione ed hanno previsto che i costi dei rinnovi a 36 mesi dei precari fossero finanziati anche e soprattutto da fondi propri regionali, da noi invece i precari continuano ad essere umiliati e vengono utilizzati come professionisti usa e getta. Tra pochi mesi, nella nostra regione, le aziende Ospedaliere e sanitarie, per fare un eufemismo, è come se utilizzassero delle porte scorrevoli dove da una parte entreranno i vincitori di concorso delle tante selezioni pubbliche ancora in corso mentre dall'altra parte usciranno i tanti precari a cui non verranno più rinnovati i contratti e purtroppo quest'ultimi, dopo mesi di sacrifici, si ritroveranno senza un lavoro. Da mesi abbiamo inoltrato interpelli e solleciti alla regione affinché attuasse quanto previsto dal Documento Economico finanziario approvato a fine 2020 in cui la maggioranza politica aveva indicato il rinnovo a 36 mesi dei contratti dei precari della Sanità. Questa maggioranza politica, in tutti questi mesi, non ha dato risposta né a noi né ai migliaia di precari grazie ai quali sono stati garantiti i Lea. De Luca e la sua giunta dovrebbetro solo vergognarsi".