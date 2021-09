Prezioso Casa: Parte New Days, una settimana per far ripartire gli affari Occasione per scoprire le proposte d’arredo presentate al Salone del Mobile di Milano

La nuova stagione di Prezioso Casa ha preso il via con i New Days, i giorni delle novità che caratterizzeranno le attività nei punti vendita di Avellino, Castel Volturno e Salerno.

«La metafora calcistica» dichiara Gaetano Ambrosca, presidente del centro arredamenti numero 1 in Europa «è quanto mai calzante. Durante il mese di agosto, pur portando avanti le attività, abbiamo riorganizzato le idee e ci siamo preparati a un nuovo intenso periodo di promozioni e grandi opportunità per la nostra clientela».

A proposito di opportunità, i New days saranno il momento giusto per scoprire le proposte d’arredo presentate al Salone del Mobile di Milano, evento di punta dell’intero settore dell’arredo nonché momento per rimarcare il prestigio del made in Italy.

«Il nostro obiettivo» dichiara il visual merchandiser, Roberto Fusco «resta quello di sempre: emozionare il cliente. Va da sé che la scelta delle novità da proporre nei nostri punti vendita fosse orientata in quella direzione. La casa è sempre più smart, ma non deve dimenticare la sua funzione principale: accogliere. Negli showroom, a partire dall’11 settembre, sarà possibile scoprire il nuovo modo di concepire l’abitazione griffato Prezioso Casa».

I New days non sono che il primo appuntamento di una stagione caratterizzata dal ritorno agli eventi in presenza e all’affermazione del marchio anche e attraverso la rete.

“Abbiamo pensato come sempre di affiancare anche un vantaggio esclusivo per i clienti che sceglieranno di farci visita dall’11 al 19 Settembre” dichiara il direttore marketing, Pino Valito “ecco perché in Store saranno attive oltre 10 promozioni, almeno una per ogni settore della casa e addirittura cumulabili fra loro, un’occasione unica di acquisto”.

Sarà possibile prenotare una consulenza gratutita, saltando la fila, semplicemente compilando il form sul sito www.preziosocasa.it scegliendo data, orario e sede di interesse (Avellino, Castel Volturno o Salerno) il tutto in totale sicurezza.