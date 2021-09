"Il Motor Expo è stato un successo. Già proiettati all'edizione 2022" Il patron Scaperrotta traccia un bilancio dell'evento del 10-11 e 12 settembre

“Stiamo già lavorando all'edizione 2022 e la speranza è di poterla rifare a Calitri”. Alberto Scaperrotta, anima della manifestazione, esprime tutta la sua soddisfazione per l'edizione del Sud Motor Expo appena andata in archivio.

L'obiettivo principale era quello di valorizzare l'Alta Irpinia e rilanciare anche il tessuto economico di questa terra. In tre giorni abbiamo toccato numeri estremamente significativi, con tantissime presenze da Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Ai ferraristi nostri ospiti abbiamo dedicato un percorso di visite con navette e guide per conoscere le bellezze del territorio e con l'area food all'interno del centro fieristico tutti hanno potuto degustare il nostro cibo”.

Non è mancato naturalmente il messaggio rivolto all'educazione stradale e alla sicurezza alla guida. “Ci ho tenuto a coinvolgere tanti giovani perchè questo messaggio passasse. Non è mai abbastanza quello che si fa in termini di cultura e prevenzione. Piangiamo ancora troppe vittime della strada. E poi abbiamo donato un sorriso a chi è più sfortunato di noi, ai bimbi autistici del centro di Sant'Angelo dei Lombardi e a queli del Santobono di Napoli".

I ringraziamenti doverosi all'Aci e alle forze dell'ordine che hanno permesso la realizzazione di questo evento. Calitri ha fatto ripartire il settore fieristico ed è pronta a bissare nel 2022.