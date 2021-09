Novolegno, Grassi incontra i lavoratori: vuole riaprire la vertenza Appuntamento davanti ai cancelli della fabbrica alle 18.30

Il senatore Ugo Grassi, oggi pomeriggio 20 settembre alle ore 18.30, sarà ad Arcella di Montefredane davanti ai cancelli della Novolegno, per incontrare una delegazione del comitato degli ex operai e per tentare di riaprire una trattativa sui tavoli ministeriali. L'impegno del senatore è quello di sollecitare tutti i livelli istituzionali, per evitare che le famiglie dei lavoratori possano restare senza ammortizzatori sociali e senza lavoro.