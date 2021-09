Cofren, stabilizzati 25 lavoratori, Morsa: "Buon segnale per il territorio" Ora estendere il modello ad altre aziende della provincia

Nella giornata di oggi le Organizzazioni Sindacali della provincia di Avellino, la RSU di stabilimento e la direzione aziendale Cofren hanno condiviso un importante risultato che prevede la stabilizzazione di 25 contratti di staff leasing nella storica azienda di questo territorio. La Cofren è un’azienda solida, che occupa quasi 120 lavoratori e che negli ultimi anni ha visto crescere il suo fatturato e ha promosso un notevole piano di investimenti sulle proprie unità produttive. Per la Fiom di Avellino questo è un risultato che rappresenta un passo in avanti molto significativo, frutto della determinazione dei lavoratori e delle solide relazioni sindacali costruite nel corso degli anni in azienda, e si impegna affinché questo rappresenti un modello da seguire per tutto il territorio.