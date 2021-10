Sviluppo e valorizzazione del territorio: parterre d'eccezione a Summonte Farinetti, Monga, Piantedosi e Bianchi ospiti del sindaco Giuditta

Parterre d’eccezione lunedì 25 ottobre a Summonte. Si discuterà di sviluppo e valorizzazione del territorio. Sullo sfondo l’occasione straordinaria fornita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo spunto per il confronto, il libro di Oscar Farinetti dal titolo “Never quite. La mia storia autorizzata malvolentieri”. Oltre all’autore, saranno presenti il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, Luca Bianchi direttore Svimez. Modera il direttore de Il Mattino Federico Monga.

“E’ il primo di una serie di appuntamenti con i quali intendiamo aprire un serio dibattito su Mezzogiorno, imprese e territori” – dice il primo cittadino di Summonte che aggiunge: “La vera sfida che attende la politica è rappresentata dai fondi europei. Non vanno persi e il loro utilizzo deve essere finalizzato a progetti seri e concreti per i nostri territori. E per fare questo abbiamo la necessità di avviare un confronto largo”.

Appuntamento, dunque, alle ore 17 presso il centro congressi di Summonte.