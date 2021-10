Ex Irisbus, gabbie salariali: lo spettro della privatizzazione L'allarme lanciato dalla Fismic/Confsal

L’incontro con i massimi Dirigenti di IIA è stato analizzato questa mattina a Flumeri dagli attivisti della Fismic/Confsal guidati dall’ Rsu Giovanni Garofano.

La nostra Organizzazione, dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino, uscita rafforzata dalle recenti elezioni del nuovo Consiglio di Fabbrica, ha il dovere di rilanciare la questione salariale e la preoccupazione per una possibile privatizzazione al buio che potrebbe compromettere il futuro dei 370 dipendenti e sprecare tutti i sacrifici fatti negli ultimi 2 anni.

Dobbiamo cogliere al volo la disponibilità dell'azienda al confronto e tentare di superare il GAP che ci divide da Bologna.

Nell'assemblea di venerdì 5 novembre chiederemo il sostegno degli operai per il definitivo superamento delle Gabbie Salariali.

Valle Ufita non può essere considerata di serie (B) rispetto a Bologna.

Vorremmo conoscere anche il pensiero di qualche politico, molto attivo sui social e sapere cosa ne pensa delle Gabbie Salariali presenti sul suo territorio.

La stessa la domanda la faremo anche al Governatore De Luca che sarà in fabbrica il 15 novembre.

Il mese di novembre, conclude Zaolino, sarà un vero banco di prova per misurare la credibilità di tutti i soggetti in campo e per capire se il PNRR e la transizione ecologica potranno diventare un'opportunità di crescita e di sviluppo dell'intera area.