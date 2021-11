Casette di Natale, Nargi: "Mercatini ad Avellino per le feste. Ecco il bando" Il vicesindaco: sarà un evento di rilievo regionale

Ad Avellino arrivano i Mercatini di Natale: casette e tradizione per le Feste nel capoluogo. Lo annuncia il vicesindaco Laura Nargi che presenta il bando scaricabile e consultabile per ottenere una postazione nel villaggio delle feste seguendo il link: http://www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.php "Natale è il momento dell'anno in cui la voglia di vicinanza è più forte e sentita, e mai come in questo periodo delle nostre vite c'è la necessità di valorizzare la spinta verso una visione di comunità sana, proficua e positiva- spiega Nargi-. Nel rispetto delle misure covid-19, l'Amministrazione Comunale ha lavorato ad un programma che restituisca un clima di festa e possibilità alla nostra Città fatto di tante sorprese e certezze consolidate, certezze come le "Casette di Natale" che, con l'ambizione di portare la manifestazione a punto di riferimento in quanto a qualità ed esposizione di quanto di buono esiste in Irpinia, verranno rivisitate e portate ad un livello espositivo altissimo.Una commissione selezionerà tra le candidature ricevute le più meritevoli secondo i criteri di corrispondenza ai parametri di territorialità e alta qualità della proposta dell'offerta al pubblico.Ed è solo un primo passo da fare insieme, il nostro Natale di unione, rinascita e ripresa economica e sociale è già iniziato:.