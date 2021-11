Agenti Immobiliari Fiaip Avellino, Spagnuolo riconfermato presidente Rieletto per il prossimo quadriennio

Nel corso dell’Assemblea del Collegio Fiaip di Avellino è stato rieletto per il prossimo quadriennio al ruolo di Presidente Provinciale Massimo Spagnuolo, il nuovo Consiglio sarà invece formato dai Consiglieri: Pasquale Nigro, Tiziana Carpenito, Elisabetta Ammirati Montemurro e Gianpaolo Giovino, successivamente saranno anche redistribuite le varie deleghe di settore, il tutto è avvenuto alla presenza del Presidente Regionale Fiaip l’altro Irpino Mirabile Salvatore e di una folta presenza di Associati, nei vari interventi ci si è soffermati sulle numerose attività ed iniziative svolte nel corso del precedente mandato, nonostante esso sia stato fortemente segnato dalla pandemia e di quanto ci si propone di fare per il prossimo quadriennio, il tutto in un atmosfera di grande partecipazione e con un forte entusiasmo nel voler riprendere la vita Associativa in presenza, per rimarcare alle istituzioni ed ai cittadini che “Se riparte l’immobiliare, riparte l’Italia”.

Fiaip rappresenta il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare e per le famiglie italiane. È la principale associazione di categoria del settore riconosciuta dalla Comunità Europea, con 10.106 agenti immobiliari, 500 consulenti del credito, 15.200 agenzie immobiliari, e più di 45mila operatori del settore (tra agenti immobiliari, turistici, consulenti del credito, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili). La presenza capillare su tutto il territorio nazionale, operata attraverso 20 sedi regionali e 105 collegi provinciali e interprovinciali, rappresenta per gli Associati un punto di informazione e di consulenza professionale nonché di difesa sindacale degli interessi della categoria.

Fiaip, da più di 40 anni, oltre ad essere fra le più grandi e dinamiche Federazioni di categoria Europee, è anche accreditata presso il Parlamento Europeo.

In Italia è referente tecnica dell’O.P.M.I. Osservatorio Parlamentare del Mercato Immobiliare, che raccoglie l’adesione di numerosi tra deputati e senatori sia di maggioranza che di opposizione. Il dialogo e le proposte, con tutti i componenti dell’OPMI, parimenti alla fattiva e concreta attività politico sindacale intrapresa dai dirigenti nazionali, ha fatto si che alcune proposte Fiaip si trasformassero in emendamenti presentati e, in molti casi, approvati dal Parlamento e dal Governo a beneficio della categoria e dell’intero settore immobiliare.

Fiaip è aderente a Confindustria, Confedilizia, Tecnoborsa, Confassociazioni e collabora con CEPI -European Association of Real Estate Professions e con il NAR - National Association of Realtors.

Molteplici sono le iniziative che la Federazione attua e sostiene con le federazioni associate o che hanno interessi convergenti con la nostra categoria, le istituzioni e i consumatori. Contatti e tavoli di lavoro sono in essere con tutte le componenti del mondo immobiliare Italiano per sostenere i professionisti e le agenzie che operano nel Real Estate.

Fra le tante iniziative della nostra Federazione vi è anche la rilevazione e la presentazione dei dati sull’andamento del mercato immobiliare urbano e turistico italiano.

Lo studio prende in esame i dati consuntivi fornendo gli orientamenti e le tendenze future del mercato nel medio periodo.

Fiaip garantisce, sin dalla sua fondazione, trasparenza nella comunicazione e nel comportamento sia fra gli iscritti che verso l’intero comparto immobiliare.

L’opera costante di aggiornamento professionale dei propri associati li pone nelle migliori condizioni per fornire una qualificata assistenza ai propri clienti e a tutti i consumatori, nel totale rispetto del Codice Deontologico e comportamentale che sono parti integranti e fondamentali dello Statuto Federativo.