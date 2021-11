Bus elettrico, Maraia: "Ad Avellino segnale della transizione ecologica" Il deputato 5 Stelle: "Ora l'affondo sui mercati esteri"

«Stamani ho partecipato con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione del primo bus elettrico Citymood da 12 metri presso Industria Italiana Autobus di Flumeri, in provincia di Avellino. In quel territorio, l’impegno del MoVimento 5 Stelle e delle istituzioni ha trasformato una crisi industriale in un’opportunità di sperimentare concretamente la transizione ecologica, mettendo a disposizione un impianto produttivo in grado da una parte di preservare e, se possibile, incrementare i livelli occupazionali e dall’altra di consentire al nostro Paese di competere con la concorrenza straniera in materia di produzione di veicoli a zero emissioni per il trasporto pubblico su gomma»: lo afferma Generoso Maraia, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente alla Camera.

«Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzieranno l’acquisto di ben 3.360 autobus elettrici o a idrogeno: avere in Italia un’azienda in grado di cogliere questa opportunità è una conquista di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. Dopo 3 anni di duro lavoro, i due stabilimenti dell’azienda, uno in provincia di Avellino e l’altro in provincia di Bologna, sono pienamente in grado di affrontare la sfida, che però è legata anche alle scelte che faranno le Regioni e i Comuni, destinatari dei fondi per dotare le loro flotte di bus ecologici. L’altro importante contributo verrà sicuramente dall’incontro con i mercati esteri: un obiettivo ampiamente a portata di mano, anche grazie al grande lavoro che Luigi di Maio ha messo in campo in questi anni per il rilancio dell’export e della qualità made in Italy nel mondo»: conclude il deputato.