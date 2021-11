Ato Rifiuti, scaduti i termini per la presidenza: quattro candidati Consiglio convocato sabato prossimo alle 10.30

E’ scaduto da pochi minuti il termine per la presentazione delle candidature alla presidenza dell’Ato rifiuti di Avellino. Quattro i consiglieri che corrono per il massimo scranno dell’ente di collina Liguorini: Michele Buonfiglio, Giovanni D’Ercole, Fabio Della Marra Scarpone e Costantino Giordano. Il consiglio d’ambito per le votazioni è convocato per il prossimo 4 dicembre alle 10 e 30.