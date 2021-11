De Luca: proroga per i contratti ai sanitari precari. Il plauso del Nursind Il commento del sindacato

"Non possiamo che accogliere con grande positività l'iniziativa del presidente della regione De Luca di dare mandato alla direzione generale per la tutela della salute di rinnovare i contratti di tutti i precari della Sanità, come organizzazione sindacale ci siamo sempre battuti affinché questi contratti venissero prorogati, sarebbe stato un delitto disperdere questo patrimonio professionale acquisito durante l' emergenza pandemica. Al Moscati senza il rinnovo di questi contratti ci sarebbero state forti ripercussioni in termini organizzativi anche in previsione di una recrudescenza della pandemia. Rimaniamo invece molto rammaricati e preoccupati per l'inadeguatezza gestionale dell'Asl di avellino. Le immagini viste nei giorni scorsi presso l'hub vaccinale di Avellino hanno dato conferma di quanto da tempo noi sosteniamo, l'ASL è impreparata alla gestione organizzativa di questa fase pandemica. Sono aperti attualmente soltanto dieci hub vaccinali, la Direzione Strategica dell'asl in questi mesi ha chiuso circa 12 hub in tutta la provincia avendo la lungimiranza di non rinnovare i contratti agli operatori sanitari deputati alla somministrazione dei vaccini, forse l'asl pensava che il virus in autunno scomparisse. Il risultato di queste scelte scellerate è stato il sovraccarico degli attuali hub vaccinali attivi con anziani in fila per ore e con distanziamenti minimi non garantiti tra gli utenti. In netto ritardo e solo in data 29 novembre è stata riaperta l'area covid del Frangipane di Ariano, era da più di due settimane che come organizzazione sindacale avevamo chiesto la sua riapertura. Ora ci auguriamo che vengano urgentemente riaperti tutti i 22 hub vaccinali della nostra provincia, il virus corre velocemente e l'unica misura che abbiamo è vaccinare in fretta più persone possibili.

Segreterio Territoriale Romina Iannuzzi - Segretario Aziendale Nursind AORN Moscati Rosapane Michele