Covid, ripartono i vaccini azienda: consegnate le prime 2mila dosi in Irpinia La campagna vaccinale in Irpinia

A seguito del protocollo nazionale e regionale con Confindustria, sono ripartite da oggi le vaccinazioni anti-covid presso le Aziende aderenti alla Campagna Vaccinale anti-covid 19 nel territorio dell’Asl di Avellino.

Nella mattina di oggi 9 dicembre 2021 sono stati consegnati alle aziende aderenti le prime 2.000 dosi di vaccino per la somministrazione delle terze dosi “booster” al personale impiegato presso le imprese che hanno aderito e i loro congiunti. Si conferma la disponibilità di Confindustria a contribuire alla Campagna Vaccinale anti-Covid con personale e spazi propri con l’obiettivo comune di completare la vaccinazione, anche per le categorie produttive, con la somministrazione della terza dose “booster” per dipendenti e familiari.