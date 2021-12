Luca Beatrice eletto nella direzione nazionale CNA Incarico che non era mai stato riconosciuto ad un rappresentante di CNA Avellino.

Dario Costantini è il nuovo Presidente nazionale di CNA per il quadriennio 2021-2025.

E’ stato eletto all’unanimità dall’Assemblea nazionale della Confederazione che si è tenuta venerdì scorso, 10 dicembre, presso l’”Auditorium della Conciliazione” in Roma, alle porte della Città del Vaticano.

L’Assemblea, di circa 800 partecipanti, ha registrato la presenza dei Segretari delle maggiori forze politiche, nonché dei ministri Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti, Andrea Orlando e Roberto Speranza in rappresentanza del Governo.

E’ pervenuto anche un messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Costantini, 46 anni, è amministratore delegato e socio della Costantini srl con sede a Piacenza, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. E’ stato presidente di CNA Piacenza dal giugno 2007 al luglio 2017 quando è stato eletto presidente della CNA Emilia Romagna e riconfermato nel luglio scorso.

“Con grande onore sono stato eletto alla presidenza della nostra Confederazione – ha dichiarato Dario Costantini – una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell’artigianato italiano. Anche nei momenti più cupi della pandemia le donne e gli uomini che rappresentiamo sono stati al servizio del Paese con le loro imprese che hanno assicurato beni e servizi essenziali, dimostrando ancora una volta il loro valore”.

Anche i rappresentanti della delegazione irpina, composta da Luca Beatrice, Carlo Liotti, Antonio Del Gaizo, Fabio Galetta, Antonio Petoia e Berardo Pesce, si dichiarano soddisfatti dei contenuti e dei riconoscimenti ottenuti dall’Assemblea. Infatti, le performance positive degli ultimi anni della CNA di Avellino hanno “spinto” l’elezione del Presidente di Avellino Luca Beatrice nella Direzione nazionale di CNA.

“Sono onorato di questo prestigioso incarico – ha dichiarato Beatrice – e devo ringraziare tutti i colleghi degli organismi politici e della struttura. Un merito particolare, però, per quanto riconosciutoci, lo attribuisco a chi mi ha preceduto alla carica di Presidente provinciale, il collega Michele Carifano”.