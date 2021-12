Agenti Immobiliari Fiaip Campania, Salvatore Mirabile confermato Presidente Diversi nuovi progetti in cantiere per il prossimo quadriennio

Nel corso del Consiglio Regionale della Fiaip Campania è stato riconfermato per il prossimo quadriennio al ruolo di Presidente Regionale Salvatore Mirabile del Collegio di Avellino, Annunziata Petito del Collegio di Caserta è il nuovo Vice Presidente e Mariella Bottiglieri del Collegio di Salerno ottiene il ruolo di Segretario, il tutto è avvenuto alla presenza di una folta presenza di Associati, in un atmosfera di grande partecipazione con il forte desiderio di voler riprendere la vita Associativa in presenza;

Così il Presidente Mirabile «si ripartirà dalle numerose attività ed iniziative svolte nel corso del precedente mandato e ci saranno diversi nuovi progetti in cantiere che ci si propone di portare avanti per il prossimo quadriennio, anche per rimarcare alle istituzioni ed ai cittadini che “Se riparte l’immobiliare, riparte l’Italia».