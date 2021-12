Diesel Pulito, 400mila pezzi nel 2022: così riparte Pratola Serra Stellantis conferma il rilancio: oltre 200 lavoratori in sicurezza e continuità

Numeri confortanti per il prossimo anno per Stellantis di Pratola Serra (AV). Dopo l’ufficialità della notizia dei motori per i veicoli commerciali per tutto il gruppo Stellantis, la Direzione Aziendale di Pratola Serra ha comunicato all'esecutivo di fabbrica che per il 2022 tra motori e basamenti si produrranno circa 400.000 pezzi. "Il rilancio di Stellantis - dichiara il Segretario della Fismic Giuseppe Zaolino - rimette in moto l'intera provincia di Avellino". Tra dipendenti e indotto oltre 2000 persone potranno lavorare con continuità. L'ulteriore elemento di positività e la nascita dell’euro 7 entro il 2024. Questo motore di ultima generazione nasce con licenza di percorrenza oltre il 2030. Gli investimenti per Pratola Serra, dimostrano che l'attenzione del gruppo Stellantis per il Sud è la migliore testimonianza di rilancio industriale, smentendo politici e qualche sindacato che hanno fallito clamorosamente nelle previsioni.