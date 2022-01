Superbonus 110%, riparte l'edilizia nel post pandemia La Cisl: "Registriamo quasi un 30% in più delle ore lavorate"

Ha riaperto al traffico ad Avellino via Roma dopo l'abbattimento delle palazzine dei civici 7 e 9. Due fabbricati demoliti per ricostruire nuovi plessi sicuri e antisismici grazie al Superbonus 110 per cento.

Un incentivo, quello messo a disposizione dal governo, che già sta producendo effetti sull'economia irpina. L'edilizia riparte con una spinta decisa nel dopo pandemia. Un veloce riavvio dei cantieri e è una esigenza prioritaria per rilanciare il comparto edile.

“I primi risultati già si vedono – spiega Giovanni Lo Russo segretario Filca Cisl Irpinia-Sannio - dai dati della Cassa Edile si registra un 25-30% in più delle ore lavorate nel 2021 rispetto al 2020. L'auspicio è che sempre più amministrazioni imprese e privati ricorrano a questo strumento preziosissimo".

"Un’azione di risanamento edilizio - conclude Lo Russo - può creare effetti significativi sull’intera filiera del nostro territorio dove sono ancora troppi gli edifici da mettere in sicurezza".