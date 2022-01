PNRR e Patto per lo Sviluppo, riparte il tavolo in Provincia Buonopane ha incontrato i sindacati

Riparte il tavolo in Provincia sui temi dello sviluppo. Il presidente Rizieri Buonopane ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per discutere delle iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"L'incontro era necessario - ha dichiarato Buonopane - Non si può immaginare uno sviluppo del territorio senza la presenza delle sigle sindacali. Oggi è il primo incontro, ne seguiranno altri allargati con tanti temi sul tavolo".

"La Provincia non è soggetto attuatore del PNRR, ma è un coordinatore - precisa il numero uno di Palazzo Caracciolo - Quanto era stato avviato dal mio predecessore non sarà proseguito. In questi giorni abbiamo avviato una procedura per reperire consulenze tecniche, attraverso società di servizi che garantiranno assistenza ai singoli comuni che ce le richiederanno.

"Sulla transizione ecologica, abbiamo coinvolto i 30 comuni interessati non solo per illustrare i bandi, ma anche per indirizzarli verso scelte che non contrastino tra di loro. "Infine - ha concluso - stiamo immaginando progetti e anche un protocollo di sicurezza per impedire infiltrazioni criminali".