PNRR, Fiordellisi: "Bene iniziativa della Provincia, ora coordinamento efficace" Il segretario Cgil: "EvItare frammentazione nella programmazione dei progetti"

"Un avvio positivo, ora si deve capire se le buone intenzioni si tramutano in atti conseguenti, perchè c'è bisogno per le aree interne di un coordinamento efficace sul PNRR”. La Cgil irpina guarda con ottimismo alla ripresa del dialogo in Provincia sui temi dello sviluppo.

Il presidente Rizieri Buonopane ieri ha incontrato i segretari generali della triplice per discutere delle iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa.

“Serve principalmente chi sviluppa i progetti nella fase esecutiva ed evitare frammentazione nella programmazione. Il Pnrr non si trasformi in una mera attività anti-ciclica, non devono mancare le attività di servizio strutturali. Finora è mancata l'interlocuzione con Palazzo Caracciolo, è stata solo di facciata”.

"La Provincia non è soggetto attuatore del PNRR, ma è un coordinatore – ha precisato Buonopane – Lo dico senza filtri, quanto era stato avviato da Biancardi non sarà proseguito, non si può spendere giusto per spendere”. Attenzione puntata anche sugli appetiti della criminalità, rispetto alle grandi opere legate alla ripartenza per le quali si sta immaginando un protocollo di legalità con la Prefettura.

“Centrali appaltanti ridotte e in grado di coordinare gli enti in maniera trasparente. Servirebbe anche un protocollo con l'amministrazione del comune capoluogo – rilancia Fiordellisi”.

Ma il tavolo è stato utile anche per riallacciare i fili del patto per lo sviluppo.“Chiediamo uno sviluppo sostenibile – chiosa - che sia anzitutto rispettoso dell'ambiente”.