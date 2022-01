Si ferma la depurazione industriale: sindacati e lavoratori sul piede di guerra I lavoratori dell’Asidep passano al contrattacco

Dopo l'ennesimo fallimento di piani di rilancio nel settore dei servizi alle imprese e della depurazione, i lavoratori dell’Asidep passano al contrattacco e dichiarano lo sciopero.

"Abbiamo deciso in sintonia con i lavoratori dell’Asidep dichiarano Zaolino, Altieri e Morsa che è arrivato il momento di fare chiarezza sulle questioni della depurazione in Irpinia. Mentre tutti si affannano a redigere piani di sviluppo riferiti al Pnrr si dimenticano della depurazione con il rischio concreto del blocco del sistema industriale Irpino.

I lavoratori riuniti in assemblea a Pianodardine hanno detto ”Basta” e proclamato lo sciopero che sarà effettuato rispettando le regole dei servizi pubblici.

Non c'è più tempo da perdere concludono Zaolino, Altieri e Morsa, la situazione è insostenibile e non escludiamo la possibilità di investire la Procura della Repubblica perché a nostro avviso ci sono cose poco chiare sui cui bisognerebbe fare piena luce perché la nuova società nata dopo il concordato del CGS in tre anni ha già accumulato debiti a cui non si riesce a far fronte."