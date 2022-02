Super greenpass obbligatorio, Bonavita: bene, così fuori dalla pandemia Il segretario regionale plaude alla normativa

“Dobbiamo fare in modo che si possa continuare ad applicare in tutti i luoghi di lavoro i protocolli anti contagio che dettano tutte le regole per non consentire più interruzioni di lavoro ed assicurare piena occupazione e crescita in questa fase particolare”. E’ quanto afferma Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania. “Un’attenzione particolare va rivolta ai lavoratori fragili per i quali auspichiamo che siano garantite le norme di tutela attualmente vigenti ed individuare soluzioni utili per continuare a svolgere il lavoro anche da remoto laddove ci siano delle difficoltà maggiori. Inoltre facciamo ulteriore appello al senso di responsabilità dei lavoratori affinché si possa ultimare quanto prima la campagna vaccinale".