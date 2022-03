Morsa (Fiom-Cgil): "Regione completamente assente sul comparto metalmeccanico" E sull'ex Irisbus: "Flotta pubblica va rilanciata e ammodernata"

Presentato dalla Fiom-Cgil Avellino un rapporto riguardante lo stato della reindustrializzazione dell'Industria Italiana Autobus e le ricadute industriali sul territorio messo a punto dal professor Davide Bubbico, dell'Università di Salerno.

"E' fondamentale - sostiene Bubbico - che l'unica impresa dedicata alla produzione di autobus nel nostro paese debba essere sostenuta adeguatamente per evitare che le risorse del PNRR finiscano per privilegiare costruttori esteri. Bisogna rafforzare le capacità produttive e l'indotto, che già esiste nella zona industriale di Flumeri. Va bene aumentare i volumi produttivi ma dobbiamo pensare, in un'ottica più generale, ad un investimento che guardi al settore della mobilità.

Gli fa eco Simone Marinelli, responsabile nazionale Automotive della Cgil In Italia, il trasporto pubblico va assolutamente rilanciato perchè la flotta pubblica è molto vecchia e va sostituita. Con i fondi del PNRR ci sono le possibilità per farlo ma è chiaro che lo Stato deve fare la sua parte".

Critico invece Giuseppe Morsa che punta il dito contro la Regione Campania. "L'attenzione strutturale, rispetto alle strategie industriali, da parte della Regione Campania è assente. Non ha una visione del territorio, è completamente assente sul comparto metalmeccanico”.