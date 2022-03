Ato Rifiuti, eletto il Consiglio d'Ambito Il consigliere anziano Giuditta procederà all'indizione delle elezioni del nuovo presidente

Il commissario straordinario dell’Ato Rifiuti Antonello Barretta comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ambito dell’ente si sono svolte in maniera regolare. Hanno partecipato al voto 56 sindaci sui 110 aventi diritto – i comuni appartenenti all’Ato sono 114 ma Gesualdo. Grottaminarda, Montemiletto e Pratola Serra non potevano partecipare al voto in quanto commissariati – pari al 63% della popolazione residente. Il primo a recarsi alle urne è stato il sindaco di Avellino Gianluca Festa che ha votato pochi minuti dopo l’apertura del seggio.

Gli eletti nel Consiglio d’ambito sono:

Fascia A – Comuni con oltre 30mila abitanti

Tomasetta Jessica – Designata dal Sindaco di Avellino –

Fascia B – Comuni tra 5001 e 30mila abitanti

Giuditta Pasqualino – Designato dal Sindaco di Monteforte Irpino

Rossi Nicolino – Designato dal Sindaco di Lioni

Pelosi Vito – Sindaco di Serino

Cardinale Roberto – Designato dal Sindaco di Ariano Irpino

D’Alessio Vittorio – Sindaco di Mercogliano

Fascia C – Comuni fino a 5mila abitanti

Della Marra Scarpone Fabio – Sindaco di Savignano Irpino

Cella Luigi – Sindaco di Salza Irpina

Mercogliano Antonio – Sindaco di Pago del Vallo di Lauro

Petruzziello Bruno Francesco – Sindaco di Prata di Principato Ultra

Chirico Pasquale – Sindaco di Teora

Masi Francesco – Designato dal Sindaco di Baiano

Il consigliere anziano Pasqualino Giuditta procederà all’indizione delle elezioni del nuovo Presidente dell’Ato Rifiuti di Avellino fissando il termine per le candidature e la data del Consiglio d’ambito durante il quale si procederà alle votazioni.