Automotive e agroalimentare, la guerra presenta il conto I dati CISL. Il conflitto in Ucraina e le ripercussioni sul territorio irpino.

Non bastavano i due anni durissimi di pandemia. Ora l'osservatorio della Cisl Irpinia-Sannio è particolarmente attenta alle ripercussioni economiche sull'Italia della guerra Russia-Ucraina.

E i primi effetti negativi si vedono già sul settore dell'automotive e dei trasporti. “I costi per le aziende e conseguentemente per le famiglie stanno schizzando alle stelle. Registriamo un aumento vertiginosamente delle materie prime preoccupante, anche del 20-30%. Metano, carburante, energia elettrica hanno raggiunto livelli insostenibili.

Alla ex Irisbus di Flumeri già dal 14 marzo è partita la cassa integrazione per 13 settimane. Questo ci preoccupa tantissimo. Ci auguriamo che questa maledetta guerra si fermi anche perchè conseguenze da non sottovalutare potrebbero toccare il comparto dell'agroalimentare. Le aziende di questo settore stanno lavorando con le scorte perchè si rifornivano prevalentemente dai maggiori produttori di grano come Ucraina e Romania".

La conferenza stampa di Fernando Vecchione è stata l'occasione per presentare la nuova Segreteria Cisl IrpiniaSannio: Giancarlo Stefanucci della Fim Cisl (settore Metalmeccanico) e Felicia Inghilterra della Fit Cisl (settore Trasporti). L’elezione si è svolta lo scorso 4 marzo alla presenza della segretaria confederale Daniela Fumarola e della segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita.