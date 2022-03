Piano trasporti, Cgil: "La Regione riveda le decisioni" FiordellisI: Lo sviluppo delle aree interne, prima sfida per il neo eletto segretario Pd Nello Pizza

La Cgil di Avellino ritiene che il Piano trasporti presentato dalla regione Campania sia da rivedere. «Esclude la città di Avellino e riduce le corse su ferro da e per Napoli», osserva il segretario generale della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi. «Per questo si deve aprire velocemente un confronto, un tavolo istituzionale, per riaffermare le ragioni di una provincia e di un capoluogo ovvero la necessità di creare un collegamento diretto sia con Benevento, per essere inseriti sull'Alta velocità, sia Salerno che con Napoli affinché l’elettrificazione sia realmente utile e funzionale al territorio».

«Queste sono infrastrutture importanti per lo sviluppo e l’investimento eco sostenibile su ferro in rapporto anche a quanto sta accadendo sulla mobilità su gomma che per le aree interne è indispensabile».

«È importante, inoltre, il rinnovamento del parco autobus di Air come è necessario risolvere le criticità di sicurezza dei mezzi già denunciate dal delegato alla sicurezza dell’Air Filt Cgil».

«Queste sono le sfide per lo sviluppo che aspettano anche il neo eletto segretario del Pd di Avellino Nello Pizza a cui facciamo gli auguri di buon lavoro e rinnoviamo la disponibilità al confronto di merito per lo sviluppo e la buona occupazione per giovani e donne in Irpinia».