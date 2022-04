PNRR e sociale, pioggia di fondi per le Aree interne In Irpinia coinvolti 59 Comuni che potranno presentare progetti esecutivi su servizi di comunità

500 milioni grazie al PNRR per la ripartenza del Mezzogiorno e dell'Irpinia. Il Consigliere per la Strategia Nazionale per le Aree Interne del Ministero per il Sud Domenico Gambacorta ha presentato i contenuti dell'Avviso in una conferenza stampa all'hotel De la Ville.

Le proposte potranno riguardare i lavori pubblici e forniture di beni e servizi, tra cui la viabilità, il trasporto urbano ma anche le scuole, lo sport il tempo libero e i servizi essenziali per la popolazione rurale.

“Spero che con l’impegno degli amministratori irpini, oltre ai piani di zona sociali, Provincia e Asl, si possa raggiungere l’obiettivo anche di superare il 40%, il minimo imposto dal ministero spiega Gambacorta - Questo va fatto presentando progetti esecutivi di qualità. È un bando riservato a tutte le aree interne d’Italia, sono 3.800 comuni, quasi la metà dei comuni in provincia di Avellino vi potrà partecipare entro il termine del 16 maggio".

"Se togliamo le strade - prosegue l'ex presidente della Provincia - che non possono essere finanziate dal Pnrr c’è praticamente di tutto. Il bando è stato redatto nell’ultimo mese e mezzo e tiene conto anche della tragedia ucraina, immaginando anche la destinazione di immobili per l’accoglienza di chi fugge dalla guerra",

Gambacorta poi ha fatto il punto sulle Zes. “Per le Zone Economiche Speciali nel Pnrr assegnati dal ministero ci sono 630 milioni di euro, dalla Sardegna al Molise alla Campania, che ha ottenuto 123 milioni di euro, 26 milioni in provincia di Avellino per la piattaforma logistica di Valle Ufita a sostegno della stazione Hirpinia. Il commissario delegato Giosi Romano è già operativo, due gare di appalto sono già state pubblicate che riguardano Nola e Marcianise. Per fine anno conta di pubblicare la gara anche per Valle Ufita, su cui faremo un punto nei prossimi giorni con RFI".