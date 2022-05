Ires Campania: l'irpino Andrea Amendola eletto nuovo presidente L'ex segretario della Filtea Avellino a capo del'Istituto di ricerche economiche della Cgil

Sarà Andrea Amendola, segretario Cgil Napoli e Campania, il nuovo presidente dell’IRES Campania, l’istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil. L’elezione è avvenuta questa mattina durante la riunione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Nelle prossime settimane il neo eletto Presidente illustrerà il piano operativo e la relativa programmazione delle attività. Al compagno Giovanni De Falco, in pensione, vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni da parte della Cgil Napoli e Campania.

Andrea Amendola, classe 1957, originario di Sant’Andrea di Conza (provincia di Avellino), comincia il suo impegno sindacale come responsabile dei disoccupati in Alta Irpinia prima di diventare segretario generale per la provincia di Avellino della Filtea (Federazione Italiana Tessili e Affini, oggi Filctem). Dopo aver diretto per lungo tempo l’ufficio vertenze della Cgil Avellino, passa alla Fiom, categoria nella quale è prima segretario provinciale per Avellino, poi a Pomigliano d’Arco e segretario generale della Fiom Napoli. È componente uscente della segreteria regionale della Cgil Campania, con delega alle Politiche Industriali e Mercato del Lavoro.