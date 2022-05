Edilizia e superbonus: tavolo permanente con Regione e Governo E' la prima iniziativa concreta dopo il confronto promosso da Federcomated

Un tavolo permanente che parta dal canale regionale e si estenda al Governo centrale per chiedere una proposta di legge a sostegno della filiera edilizia.

E’ la prima iniziativa concreta emersa nel corso del lungo confronto promosso da Federcomated Avellino, tenutosi venerdì 29 aprile all’Hotel de la ville, dal titolo “Edilizia: ruolo e proposte per il futuro sistema economico”.

Un convegno dell’analisi dei problemi e dalla elaborazione di proposte concrete ed efficaci che garantiscano futuro al comporto edile, che ha visto la partecipazione di oltre 250 tra professionisti costruttori, rivenditori della filiera dell’edilizia, 40 relatori che hanno partecipato ai 4 tavoli, sponsor tecnici e sinergici al comparto dell’edilizia.

Giulio De Angelis, responsabile Mezzogiorno ed infrastrutture nel Sud Federcomated/Confcommercio, insieme al vicepresidente Paola Del Gaudio, di concerto con gli Ordini professionali e le associazioni di categoria, è riuscito a portare ad Avellino esponenti del settore anche di caratura nazionale e parlamentari, nel tentativo di riannodare il dialogo tra parte tecnica e quella politica, per proporre una riforma del Superbonus 100%, facendo in modo che lo sgravio fiscale nato come una importante opportunità per settore dell’edilizia, non diventi un limite per il mondo delle costruzioni.

Regole certe, snellimento delle pratiche burocratiche, sostegno ai comuni per la realizzazione dei progetti, ripartenza dei cantieri e tempi più lunghi per la loro attuazione e conclusione, fino alla Legge Strutturale alla Riqualificazione Energetica. Queste le principali tematiche emerse nel corso dei quattro tavoli tematici tenutisi nel corso della giornata.

Da Avellino parte ufficialmente la riforma del Superbonus 110%, con l’auspicio che le buone intenzioni generali si traducano in fatti.

L’ incontro ha rappresentato anche il debutto per Centro Studi Edilizia Reale, l’agorà di tutta la filiera dell’edilizia attraverso la partecipazione attiva delle associazioni datoriali, degli ordini e collegi professionali quanto dei singoli iscritti.