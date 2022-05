Camera Commercio Irpinia-Sannio, CIA: "Subito fine del commissariamento" I presidenti Amore e Di Marzo: "Stallo non più procrastinabile, imprese in difficoltà"

La Cia Campania chiede con forza la fine del Commissariamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. La situazione per le imprese non è più procrastinabile. Ad Avellino conferenza stampa del presidente provinciale Stefano Di Marzo e del presidente regionale Raffaele Amore.

"È evidente che in questo momento la Camera di Commercio sia completamente ferma - spiega Di Marzo - non solo nella programmazione ma anche nella promozione delle imprese irpine, ciò si presenta come un vizio da rompere perché la Camera ha bisogno di una governance per progettare e per promuovere le nostre aziende".

"Oggi manderemo la richiesta di appuntamento al governatore De Luca – aggiunge Amore - Come CIA riteniamo che sia giunto il momento di trovare una via d’uscita da questa situazione. La colpa non è di De Luca, che ringrazio per ciò che ha fatto, forse i colpevoli sono delle associazioni che credono di essere abbastanza furbe. In un momento difficile, tra pandemia e Ucraina, si discute di molte cose importanti, anche le nostre imprese devono necessariamente avere il loro spazio, portando le loro istanze alle istituzioni",