IrpiniAmbiente, Russo: "Tariffa più bassa in Campania, ma servono impianti" L'amministratore Unico: "Solo con biodigestore e quarta vasca potremo abbassare costi"

Irpiniambiente al lavoro per ridurre ulteriormente la tariffa dei rifiuti. A margine del congresso della Uil Trasporti al Green Park Hotel, ha fatto il punto della situazione l'amministratore unico Antonio Russo.

“La società sta ristrutturando l'organizzazione, in Irpinia abbiamo la tariffa più bassa della regione ed è 62esima a livello nazionale. I nostri dipendenti stanno facendo un grandissimo lavoro, abbiamo una differenziata record, non abbiamo più problemi con gli stipendi, anzi in molti casi anticipiamo addirittura il pagamento o il TFR. Non vedo perchè non dovremmo avere l'affidamento del servizio".

Per ridurre ancora i costi però servono gli impianti - aggiunge - In particolare la quarta vasca della discarica e il tanto discusso biodigestore. Solo così potremo risparmiare l'aggravio di costi che abbiamo oggi e che pesa notevolmente”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dell'Ato Rifiuti Vittorio D'Alessio. “Noi acceleriamo sul nostro percorso per completare almeno i tre impianti che abbiamo al momento. Al di là del nodo Chianche, dobbiamo migliorare il servizio a Savignano e Teora e procedere spediti con l'affidamento" .

Solo pochi giorni fa di Irpiniambiente aveva parlato, in un incontro con i sindacati, il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane. “A cominciare dalla tariffa applicata da Irpiniambiente per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Tariffa che si ripercuote sulle casse dei Comuni e di conseguenza sulle tasche dei cittadini. Come Amministrazione Provinciale abbiamo avviato una verifica attenta della situazione societaria, anche per approfondire determinate voci di spesa del bilancio, con l’obiettivo di valutare se esistano le condizioni per ridurre il costo a carico dell’utenza. Per fare ciò ci siamo affidati a un funzionario del Ministero dell’Interno".

"Irpiniambiente è un patrimonio della comunità irpina, che va preservato e valorizzato. In questa direzione ci stiamo muovendo e continueremo a farlo – ha sottolineato ancora il presidente Buonopane – Vanno tutelati i dipendenti ed è necessario sempre un servizio adeguato per i nostri Comuni. Per quanto ci riguarda il servizio deve restare pubblico. Per queste ragioni, Irpiniambiente dovrà essere competitiva in termini di efficienza, efficacia ed economicità”.