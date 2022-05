Avellino, Confindustria. Ecco come diventare un'azienda sostenibile L'evento mercoledi 18 maggio organizzato dal Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino nell’ambito delle proprie iniziative ed attività ha riservato particolare attenzione ai temi della sostenibilità, sottolineando come essere un’azienda sostenibile, non solo in termini ambientali, ma anche economici e sociali, costituisce di per sé un fattore strategico di crescita.

Continuando quindi nel percorso di approfondimento di tale tematica, avviata nel novembre scorso con un primo incontro, il Comitato Piccola Industria ha organizzato un secondo appuntamento dedicato alla sostenibilità dal titolo: "ESG ASSET STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLE PMI"

che si terrà MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 alle ore 15,30, presso la sede di CONFINDUSTRIA AVELLINO

L’acronimo ESG che deriva dalle parole inglesi Environment, Social e Governance, (ambiente, sociale, gestione) indica appunto il complesso dei fattori che compongono il concetto di sostenibilità, ma non basta sapere come diventare un’azienda sostenibile, è necessario anche misurare la propria sostenibilità perché possa creare valore.

A fare gli onori di casa ed introdurre gli argomenti sarà il Presidente di Piccola Industria di Confindustria Avellino Massimo Iapicca. Seguiranno gli interventi di:

Salvatore Amitrano – Group CFO Tecno- Mauro Sciarelli - Professore di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli Studi Federico II-, e di Alfredo Cipullo- Private Banker e ESG Advisor di Banca Mediolanum. Ampio spazio sarà dedicato al dibattito e ad eventuali quesiti dei partecipanti. Le conclusioni sono affidate a Pasquale Lampugnale Presidente Piccola Industria Confindustria Campania. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.