Carovita, siglato accordo innovativo alla Ema 1300 euro per combattere l'aumento dei prezzi

1300 euro per l’anno 2022 per combattere l’aumento dei prezzi e rendere più agevole la vita dei dipendenti della Ema di Morra de Sanctis.

Abbiamo fatto un accordo di reciproca soddisfazione dichiara il segretario della Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino al termine dell’incontro tenutosi questa mattina presso l’associazione industriali di Avellino.

Alla Direzione della Ema va riconosciuta la sensibilità e la concretezza verso i propri dipendenti che hanno molto sofferto la crisi degli ultimi due anni per il crollo del trasporto aereo. È un accordo ponte per il 2022 ma consentirà ai circa 800 lavoratori di affrontare il carovita è l’aumento dei prezzi, in particolare

carburanti e generi di prima necessità.

La Ema è la prima azienda in Irpinia ad erogare i 200 euro detassati del decreto carburanti. Prossima tappa conclude Zaolino il mese di luglio per discutere della contrattazione di secondo livello per il triennio 2023 -2024- 2025.

L’accordo è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali Fismic –Fim-Fiom-Uilm- Uglm e dall’intero Consiglio di Fabbrica