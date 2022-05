Asi e Asidep, pignorati i conti. L'allarme dei sindacati Fismic, Uilm e Fiom preoccupati per la depurazione in Irpinia

Si aggravano le condizioni economiche della società AsiDep che per conto dell’Asi gestisce i servizi alle imprese del cratere indispensabili per il funzionamento delle industrie dell’Alta Irpinia.

Zaolino, Altieri e Morsa dicono basta al continuo rimbalzo di responsabilità sulle gestioni fallimentari prima del Cgs e oggi dell’AsiDep.

Non ci sono idee nuove e piani di rilancio credibili.

Una società che non ha il Durc regolare e i conti bancari bloccati non può continuare a far finta di niente.

Intanto i lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio di aprile ed è arrivato il momento di fare chiarezza.

Abbiamo già chiesto l’intervento del prefetto e nei prossimi giorni valuteremo con i lavoratori tutte le forme di lotta per sbloccare la vertenza non escludiamo di visitare la sede dei partiti per coinvolgere i parlamentari regionali e nazionali completamente assenti su questa vicenda.