Coldiretti, Petracca: "L'agricoltura è innovazione, l'Irpinia è eccellenza" Il consigliere regionale Maurizio Petracca interviene al convegno di Flumeri

"Una bellissima giornata organizzata da Coldiretti in una location mozzafiato, la Dogana Aragonese di Flumeri. Al centro del confronto l’innovazione in agricoltura, nuovi linguaggi e nuove tecniche in nome della sostenibilità e della qualità produttiva.

Abbiamo la necessità di recuperare un dialogo sempre più proficuo tra istituzioni, organizzazioni di categoria, mondo produttivo perché arrivino risposte aderenti alle esigenze di chi è in campo per fare impresa, per produrre reddito, per creare occupazione.

Monologhi o soliloqui non servono. La fase che si apre è straordinariamente intensa in termini di programmazione e di pianificazione. Dobbiamo scrivere una strategia che sia in linea con il comparto. L’Irpinia è territorio d’eccellenza in questo ambito e deve riuscire ad esprimere questa qualità anche in termini di idee, di proposte.

Ringrazio di cuore Maria Tortoriello , Salvatore Loffreda e Francesco Acampora per l’invito. E’ stata un’occasione utilissima, un modo bello per riprendere un dialogo finalmente in presenza". Così il consigliere regionale Maurizio Petracca.