Nasce Fenimprese Avellino: "Un vento nuovo per gli imprenditori irpini" Conferenza stampa di presentazione dell'associazione datoriale all'hotel De la Ville

Nasce Fenimprese Avellino, l’associazione datoriale si è presentata presso l’hotel De la Ville di Avellino in una conferenza stampa moderata dal direttore di Ottochannel e Ottopagine Pierluigi Melillo.

"Vogliamo portare un vento nuovo che possa snellire le procedure, aiutando gli imprenditori e i professionisti nel processo di sburocratizzazione", dichiarano Marco Morano e Viviana Cerullo, rispettivamente presidente e direttore generale di Fenimprese Avellino.

Per Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale Fenimprese, "il PNRR rappresenta l'unica opportunità per avere un futuro più roseo al sud. Bisogna concentrarsi maggiormente, visto che la maggior parte del denaro arriva agli enti pubblici".

Gli fa eco Andrea Esposito, direttore nazionale di Fenimprese. “Quello che vogliamo portare sul territorio è l'essere smart, vicini alle aziende in modo quasi familiare".

Ad aprire i lavori il sindaco Festa: "Serve un patto tra imprenditori, associazioni datoriali e istituzioni per uscire fuori da questa pandemia. Serve fare sinergia in questa fase. Più volte, siamo riusciti a rialzarci e sono convinto che, anche in questo caso, ce la possiamo fare".