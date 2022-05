Confindustria De Vizia ricorda De Mita. "Era un vero amico delle imprese" Nell'assemblea nazionale di Confindustria: aveva capito che lo sviluppo creava lavoro

Si è svolta questa mattina a Roma l’Assemblea privata di Confindustria Nazionale a cui ha partecipato una delegazione di imprenditori irpini. Oltre al Presidente Emilio De Vizia ed al direttore Crescenzo Ventre a rappresentare Confindustria Avellino c’erano i Vice Presidenti Carmen Verderosa, Massimo Iapicca, Angelo Petitto e il Past President Silvio Sarno. Nella parte riservata agli interventi programmati anche il Presidente Emilio De Vizia ha avuto modo di fronte ai colleghi provenienti da tutto il Paese di esprimere le proprie idee e considerazioni.

Nel suo intervento ha sottolineato le difficoltà riscontrate nella realizzazione dei lavori per la Stazione Hirpinia dovuti in parte al rincaro delle materie prime, ma soprattutto alle lungaggini burocratiche, denunciando come ancora una volta pur nelle opere inserite nel PNRR si è costretti a segnalare i continui ritardi.

Ha quindi dedicato parte del tempo a sua disposizione al ricordo di Ciriaco De Mita , un gigante della politica, lo ha definito, suscitando l’applauso di consenso dei partecipanti all’assemblea. “Grazie a lui e ad altri politici che negli anni 70 e negli anni 80 del post terremoto hanno creduto che fosse necessario investire sulle imprese, se oggi l’Irpinia può vantare un importante tessuto industriale ed il Presidente De Mita era sicuramente un vero amico delle imprese perché credeva che lo sviluppo passa attraverso la creazione di nuove attività e di occupazione”