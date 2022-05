La Fp-Cgil proclama lo stato di agitazione dei lavoratori del Centro Insieme Richiesto un tavolo di raffreddamento presso la Prefettura

Da settimane siamo in prima linea al fianco dei lavoratori del Centro Insieme di Avellino, i quali vedono ledere i propri diritti. L’azienda è in fase di espansione e sta proponendo un contratto peggiorativo ai propri dipendenti, tra l’altro scaduto da svariati anni.

Abbiamo più volte fatto presente l’irricevibilità di tale modifica. Il debole riferimento all’effettiva realtà operativa aziendale e la scollegata, quanto illogica, motivazione legata alle positive previsioni aziendali di sviluppo delle attività e degli incrementi occupazionali di certo non giustificano la disdetta dell’attuale CCNL, applicato da un ventennio, con il passaggio a un CCNL che, incomprensibilmente, peggiora notevolmente le condizioni lavorative dei dipendenti della Sanità accreditata.

Le previsioni di crescita dovrebbero avere come logica conseguenza il miglioramento delle condizioni anche dei dipendenti e non solo dell’impresa. Detto questo, noi, non solo, continuiamo a respingere in toto quanto prospettato finora dall’azienda ma proclamiamo anche lo stato di agitazione dei nostri iscritti con richiesta di tavolo di raffreddamento presso la Prefettura di Avellino.