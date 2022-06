Torna la Fiera di Venticano: quasi 200 espositori per la sfida della ripartenza Al taglio del nastro la senatrice Lonardo: "Non falliamo l'occasione del PNRR"

Agricoltura, enogastronomia, wedding, edilizia, giardinaggio. Tutto questo è la 43° Fiera Campionaria di Venticano.

Dopo tre anni di stop, causa pandemia, riparte il comparto fieristico. Il più grande expo delle aree interne del Mezzogiorno ritorna da oggi al 5 giugno, organizzato e allestito dalla Pro Loco presso il Quartiere Fieristico di Venticano.

“E' davvero emozionante vedere in questo momento storico così delica to più di 180 espositori credere in una ripartenza – spiega la presidente della Pro Loco Emanuela Ciarcia - Servono eventi del genere per la rinascita di Irpinia e Sannio”.

È la voglia di normalità che ha portato i 200 espositori provenienti da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia a prenotare uno stand. “È la fiera della ripartenza e del coraggio”, commenta il sindaco di Venticano, Luigi De Nisco. “Questo territorio può davvero diventare protagonista, soprtattutto con la partenza dell'Alta Velocità e delle Aree Zes, abbiamo davanti una sfida da vincere”.

Per la senatrice Sandra Lonardo le aree interne hanno di fronte una grande sfida per ripartire con i fondi del Pnrr. “Ma il mio timore è che tanti soldi possano tornare indietro per cui chiedo agli amministratori di impegnarsi in una grande capaciotà progettuale per l'obiettivo finale che è quello di colmare il divario Nord-Sud”