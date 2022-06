PNRR, l'allarme della Cgil: "Rischiamo di fallire l'obiettivo" I segretari Ricci e fiordellisi: "Abbattere la precarietà e istituire una cabina di regia"

“La sfida del Pnrr è a rischio, serve una cabina di regia per convogliare al meglio tutti gli sforzi e non sprecare l'ennesima occasione di ripartenza per la Campania e le aree interne della Regione".

Dalla piazza di Avellino la cgil torna a lanciare l'allarme. Il segretario regionale Nicola Ricci e quello provinciale Franco Fiordellisi lo fanno a margine della manifestazione organizzata per la pace e contro le diseguaglianze sociali.

Troppe divisioni così falliamo l'obiettivo. “Oggi il tema è che il Sud non dispone della capacità tecnica necessaria – tuona Ricci - Andando avanti in questo modo, l'Europa ci condannera' e non potremo ottenere i fondi del PNRR. I salari non sono più gli stessi, noi abbiamo le idee chiare e Draghi dovrà ascoltarci, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti e la lotta alla precarietà".

"Abbiamo tanti problemi, la guerra in primis, che rischiano di aggravare una situazione già ampiamente compromessa dall'emergenza pandemica – gli fa eco Fiordellisi - Dobbiamo coordinare i progetti per il PNRR. Dobbiamo abbattere la precarietà, altrimenti perderemo anche questa grandissima occasione".