Fiera di Venticano, primo giorno ed è già record di paganti Ottimo il primo riscontro: in seimila per i 200 espositori

E’ tornata la Fiera delle Fiere, il tradizionale appuntamento fieristico venticanese, dopo una assenza di due edizioni, trentasei mesi, dovuta alla pandemia.

Alla presenza del Sindaco di Venticano, della Senatrice Lonardo e delle più alte autorità politiche e militari della provincia di Avellino, la giovanissima presidente Emanuela Ciarcia, ha tagliato il nastro della 43ma Fiera Campionaria di Venticano posizionato nel viale del Quartiere Fieristico più importante delle Aree interne del Mezzogiorno.

Ottimo anche il primo riscontro di questa Campionaria, quello delle presenze. Alle ore 19,20 del primo giorno di fiera, oltre seimila i paganti di questa 43ma edizione per la soddisfazione dei circa 200 espositori che, da soli, sono la testimonianza più vera della voglia di riprendersi da parte degli operatori economici.

Ripartiamo alla grande - ha dichiarato una stanca ma soddisfatta Emanuela Ciarcia, la giovane presidente della Pro Loco Venticanese - Aver riprogrammato la Fiera tra mille incertezze è stato positivo – ha continuato Ciarcia - bisogna affidarci con coraggio alla speranza ed essere pronti come abbiamo fatto noi, senza esitare, a fare ogni sforzo possibile per una ripresa economica di questo settore. La nostra Fiera – ha concluso Emanuela - è un avvenimento troppo importante per questa provincia, con un impatto importante su tutta la regione Campania.