Mario Barbarisi nuovo Segretario provinciale Irpinia-Sannio di Cisalfederenergia Già componente del direttivo regionale

Nell’ottica di crescita territoriale e sviluppo delle attività sindacali, con particolare interesse al settore dei Servizi, la CISALFEDERENERGIA ha nominato il dottor Mario Barbarisi, già componente del direttivo regionale, nuovo Segretario provinciale, Irpinia - Sannio, della CISALFEDERENERGIA. Per il delicato momento che vive l’intero comparto dei Servizi (acqua, luce e gas) tutti sono chiamati con responsabilità ad un impegno straordinario per garantire efficienza agli utenti e massima tutela per lavoratori e lavoratrici, validi motivi per augurare al neo Segretario provinciale Irpinia - Sannio, Mario Barbarisi, di svolgere, in collaborazione con le strutture presenti sul territorio, un proficuo lavoro.