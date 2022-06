Lunedi 27 giugno riapre la IIA, Fismic: "Ripresa con tante incognite" La fabbrica di Flumeri viene da 16 settimane di cassa integrazione

Lunedì 27 giugno dopo 16 settimane di cassa integrazione riaprirà lo stabilimento di autobus di Flumeri.

Questa mattina la Fismic-Confsal ha riunito il direttivo di fabbrica guidato dalla Rsu Giovanni Garofano.

Il rientro dopo 4 mesi di stop produttivo, dichiara il segretario generale della Fismic Giuseppe Zaolino è una grande incognita.

La fabbrica di Flumeri dall'inizio dell'anno ha prodotto solo 40 autobus accumulando ritardi nelle consegne e aumentando la massa debitoria.

È un'azienda, continua Zaolino che ha bisogno di una riorganizzazione produttiva e gestionale se vorrà ricominciare a produrre in maniera costante e redditizia.

I lavoratori interpellati sono molto preoccupati perché toccano con mano le inefficienze organizzative.

I mesi trascorsi in cassa integrazione potevano essere utilizzati per modificare e migliorare il processo produttivo, invece al rientro i lavoratori troveranno la stessa fabbrica di inizio anno.

L’allarme che lanciamo, continua Zaolino e sicuramente condiviso da tutto il sindacato Irpino anche perché la concorrenza ad Industria Italiana Autobus si sta organizzando, il nuovo investimento di Iveco-Bus a Foggia potrebbe creare ripercussioni, se dovessimo attardarci a risolvere i nostri problemi produttivi.

Martedì, conclude Zaolino faremo un’assemblea in fabbrica per parlare chiaro alla gente e chiederemo un incontro urgente con l'Amministratore Delegato per tentare di unire le forze e difendere lo stabilimento di Valle Ufita