IIA, fine cassa integrazione, Maraia: "Impegni presi sono stati rispettati" Arriva anche la notizia di un nuovo finanziamento di 15 milioni da parte di Leonardo

Oggi 25 giugno è l’ultimo giorno di cassaintegrazione per tutti gli operai della Industria Italiana Autobus. Da lunedi 27 giugno rientreranno tutti ,così come da accordi intercorsi tra il sottoscritto e il Presidente ing. Antonio Liguori. Le difficoltà non sono finite, però è arrivato del nuovo materiale ed in più è notizia di un nuovo finanziamento di 15 milioni da parte di Leonardo che consentirà l’approvvigionamento di altro materiale. Tutto ciò e il fatto che gli accordi presi son fin qui rispettati, fa pensare bene anche per il futuro degli operai ed azienda. Dunque abbiamo ottenuto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: rimettere sui binari giusti l’azienda per consentire di farla produrre ed un giorno magari crescere anche dal punto di vista occupazionale.